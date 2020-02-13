В январе эксперты ИМИ зафиксировали в Украине 19 случаев нарушения свободы слова. Из них 11 касались физической агрессии против журналистов.

Такими являются результаты ежемесячного мониторинга Института массовой информации «Барометр свободы слова», сообщили в общественной организации.

Больше всего нарушений зафиксированы в категории «препятствование профессиональной журналистской деятельности» - 6.

— В прошлом месяце мы зафиксировали достаточно большую «противожурналистскую деятельность». Нарушители стремительно ворвалсь в новый год после праздников. Обычно ИМИ фиксирует в январе незначительное количество нарушений - в пределах 10-15 случаев. Как свидетельствуют наши мониторинги, к журналистам в основном, применяют не только физическую агрессию, но и пытаются приструнить с помощью кибератак и юридического давления - как это показал январский мониторинг ситуации со свободой слова в Украине, - сказала експертка Екатерина Дячук.

Самыми громкими нарушениями января стали инциденты с поджогом авто журналистки Радио Свобода во Львове и попытки киберполиции уговорить редакции региональных интернет-изданий установить на их сайтах программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей.

Нарушения произошли в семи регионах страны. Чаще всего нарушали права журналистов в Киеве и во Львовской области - по четыре случая, следом идут Одесская и Полтавская области (по три случая), Харьковщина и Волынь (по два случая) и один случай в Черновцах.

Нарушали право журналистов на профессию в основном частные лица, местные власти, правоохранительные органы и Офис президента.

В случае с поджогом показательны оперативные действия следователей Национальной полиции, которые оперативно установили личность поджигателя авто журналистки и объявили ему о подозрении.

Кроме того, ИМИ зафиксировал один случай травмирования оператора телеканала СТБ Александры Брынзы вследствие применения неизвестными газа во время акции под Харьковской ОГА.

В аннексированном Россией Крыму ФСБ запретила украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с редакцией Крим.Реалии, въезд на территорию России и аннексированного ней Крыма до конца мая 2054. Журналист связывает этот запрет со своей журналисткой деятельностью и его работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России.

Таким образом, с начала года ИМИ зафиксировал 6 случаев препятствования, 3 - угроз, кибератак и юридического давления, 2 случая ограничения доступа и 1 случай избиения.