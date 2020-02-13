Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Я верю в то, что если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство вверх дном! Почему вверх дном? Потому что после дна, начинается новое начало! Мы докажем тем, кто сидят у руля государства, что они – не Боги! Они могут, конечно, нас преследовать, убивать, отбирать свободу и даже загонять в самые тупиковые жизненные ситуации. Но, поверьте мне, Бог с нами и мы победим! В данное время на меня пытается давить семья по всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры: Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему! Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы, – написал он.

По словам внука Назарбаева, он разочаровался в своем дедушке.

— Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит вас всех! – пишет Айсултан Назарбаев.

Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 29 лет, объявил о своей отставке. Несмотря на сложение полномочий президента, Назарбаев сохранит за собой титул «лидера нации», останется во главе правящей партии «Нур Отан», возглавит Совет безопасности Казахстана и будет членом Конституционного совета.