В рамках переписи населения жителей Крыма и временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей планируют считать при помощи спутниковой съемки.

Об этом в эфире «Украинского радио» сообщил Министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По словам Дубилета, члены правительства уже проводили встречу с представителями ООН, которые будут помогать реализовывать этот проект. Спутниковая съемка – это довольно сложно. Пока что непонятно, насколько точны данные, полученные таким путем.

Пока что окончательного решения, как будет проводиться перепись населения, в правительстве нет. Дмитрий Дубилет надеется, что за 1-2 месяца они завершат свое исследование, смогут сделать оценку по отдельным населенным пунктам и поймут, насколько точной она будет.

Также обсуждается возможность объединения процесса переписи населения с выдачей id-карты или электронных цифровых подписей, чтобы люди могли получить инструменты для пользования электронными услугами.

Напомним, что по информации Украинского центра общественных данных, электронная перепись населения, проведенная министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, была сделана простым умножением на коэфициент 0,888 данных Государственной службы статистики.