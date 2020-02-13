В Ингульском районе Николаева в рамках пилотного проекта на остановках общественного транспорта установили антивандальные конструкции для раздельного сбора мусора.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава районной администрации, депутат Николаевского городского совета Юрий Гранатуров.

— Остановочный комплекс, каким бы он ни был современным, остаётся проблема культуры и разного отношения к общественному месту. Высокий темп жизни и прогресса принес нам привычку многое делать на ходу. Различного рода стекло (бутылки), банки из под напитков, тетраупаковка, полиэтилен и многое другое перед посадкой в общественный транспорт порой выбрасывается прямо на остановке. Администрация Ингульского района реализует пилотный проект установки на остановочных комплексах антивандальных конструкций для раздельного сбора мусора.Ментальность людей меняется тогда, когда есть условия альтернативного поведения - другого отношения к общей общественной территории, - рассказал Юрий Гранатуров.

По его словам, уже оборудовано 12 остановок в Ингульском районе Николаева такими специальными урнами.

Как известно, исполнительный комитет Николаевского городского совета 12 февраля снова не принял положительного решения по вопросу поднятия тарифа на вывоз твердых бытовых отходов в городе.