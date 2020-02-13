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Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Первомайского городского совета от партии «Батькивщина» Тимура Глушко и его подельника, которые попались на горячем при получении взятки в 15 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Как известно, депутат Глушко вместе с местным жителем требовали и получили взятку от предпринимателя за влияние на директора коммунального предприятия с целью заключить с ним договор аренды земли. 9 сентября 2019 года полиция задержала его при получении 15 тысяч долларов взятки.
В прокуратуре сообщают, что досудебное расследование по данному уголовном производству завершено.
— Военная прокуратура Николаевского гарнизона вышеуказанным лицам выдвинула обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28 и частью 3 статьи 369-2 УК Украины, - сказано в сообщении.
Напомним, 27 марта 2019 года Алексей Савченко, действующий тогда глава Николаевской облгосадминистрации, рассказал, что к нему обратились предприниматели, которые сообщили, что депутат Первомайского горсовета Тимур Глушко, который является доверенным лицом кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, за деньги решает вопрос с аукционами по земле и установкой торговых киосков. В Николаевской областной парторганизации ВО «Батьківщина» заявили, что обнародованное 27 марта Алексеем Савченко видео с участием Тимура Глушко было снято в 2015 году по заказу гражданина РФ Андрея Ермака.
31 марта депутат Первомайского горсовета Василий Барский заявил, что вышел из партии «Батьківщина» и создал депутатскую группу «Народний Рух», из-за нежелания находится в одной партии с Тимуром Глушко, который оказался замешанным в коррупционном скандале.
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Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Первомайского городского совета от партии «Батькивщина» Тимура Глушко и его подельника, которые попались на горячем при получении взятки в 15 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Как известно, депутат Глушко вместе с местным жителем требовали и получили взятку от предпринимателя за влияние на директора коммунального предприятия с целью заключить с ним договор аренды земли. 9 сентября 2019 года полиция задержала его при получении 15 тысяч долларов взятки.
В прокуратуре сообщают, что досудебное расследование по данному уголовном производству завершено.
— Военная прокуратура Николаевского гарнизона вышеуказанным лицам выдвинула обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28 и частью 3 статьи 369-2 УК Украины, - сказано в сообщении.
Напомним, 27 марта 2019 года Алексей Савченко, действующий тогда глава Николаевской облгосадминистрации, рассказал, что к нему обратились предприниматели, которые сообщили, что депутат Первомайского горсовета Тимур Глушко, который является доверенным лицом кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, за деньги решает вопрос с аукционами по земле и установкой торговых киосков. В Николаевской областной парторганизации ВО «Батьківщина» заявили, что обнародованное 27 марта Алексеем Савченко видео с участием Тимура Глушко было снято в 2015 году по заказу гражданина РФ Андрея Ермака.
31 марта депутат Первомайского горсовета Василий Барский заявил, что вышел из партии «Батьківщина» и создал депутатскую группу «Народний Рух», из-за нежелания находится в одной партии с Тимуром Глушко, который оказался замешанным в коррупционном скандале.