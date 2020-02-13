Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что намерен обращаться в правоохранительные органы из-за ситуации с финансированием крымскотатарского телеканала ATR.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

— Я буду обращаться в правоохранительные органы, если это целенаправленная государственная политика по уничтожению крымскотатарского канала АТR. Я твердо убежден, что тогда это будет означать не просто некомпетентность тех должностных лиц, которые должны были решить этот вопрос, а это уже будут элементы русификации Украины, работы на страну-агрессора, которые будут иметь совершенно иную, уголовную квалификацию и классификацию. Конечно, мы также не будем оставаться в стороне, если эти подозрения подтвердятся, — сказал Петр Порошенко.

Он также отметил, что в ближайшее время подпишет обращение в Кабинет министров Украины, к премьер-министру, министрам финансов, культуры и внесет свои предложения. Поскольку в Законе Украины «О государственном бюджете» соответствующая программа финансирования предусмотрена.

Ранее сообщалось, что крымскотатарский телеканал «ATR» недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.