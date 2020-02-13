Баллистическая экспертиза подтвердила, что катер «Бердянск» обстреляли из бронебойного снаряда, который выпустили из российского вертолета «Ка-52» Военно-морских сил РФ.

Об этом на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, сообщает корреспондент «Укринформа».

Он отметил, что эти факты «подтверждают агрессивный и незаконный характер нападения России на украинские корабли в ноябре 2018 года у Керченского пролива».

Ранее командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко сообщил, что украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» к началу лета снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины.

Напомним, 20 ноября 2019 года захваченные у берегов Крыма украинские корабли вернулись в порт Очакова. Предварительно сумма убытков на кораблях ВМС ВСУ составила не менее 55,5 миллиона гривен.