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Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Федеральный реестр США.
Как отмечается, закон позволяет налагать санкции на всех юридических и физических лиц, которые передают или покупают товары, услуги или технологии, которые могут использоваться для разработки оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем в Иране, Северной Корее и Сирии.
Под новые ограничения США попали: конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова в Туле, «Научно-производственное объединение машиностроения» России и открытое акционерное общество «Кумертауское авиационное производственное предприятие».
Кроме того, санкции наложили на шесть компаний и два физических лица из Китая, одну фирма из Ирака и одну — из Турции.
Напомним, 28 января Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за проведение «выборов» в оккупированном Крыму.
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Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Федеральный реестр США.
Как отмечается, закон позволяет налагать санкции на всех юридических и физических лиц, которые передают или покупают товары, услуги или технологии, которые могут использоваться для разработки оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем в Иране, Северной Корее и Сирии.
Под новые ограничения США попали: конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова в Туле, «Научно-производственное объединение машиностроения» России и открытое акционерное общество «Кумертауское авиационное производственное предприятие».
Кроме того, санкции наложили на шесть компаний и два физических лица из Китая, одну фирма из Ирака и одну — из Турции.
Напомним, 28 января Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за проведение «выборов» в оккупированном Крыму.