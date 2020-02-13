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В Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский договорился со своим турецким коллегой, сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль, – подчеркнул Владимир Зеленский в ходе встречи с постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой иТамилой Ташевой.
По словам Владимира Зеленского, на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.
— Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома, – отметил президент и призвал Антона Кориневича стать «двигателем» этого проекта.
Напомним, бывший премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, будучи при должности, распорядился создать в оккупированной россиянами Ялте игорную зону «Золотой берег».
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В Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский договорился со своим турецким коллегой, сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль, – подчеркнул Владимир Зеленский в ходе встречи с постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой иТамилой Ташевой.
По словам Владимира Зеленского, на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.
— Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома, – отметил президент и призвал Антона Кориневича стать «двигателем» этого проекта.
Напомним, бывший премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, будучи при должности, распорядился создать в оккупированной россиянами Ялте игорную зону «Золотой берег».