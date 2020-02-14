Херсонская областная госадминистрация создала Службу счастья и улучшение качества жизни и назначила ее руководительницей Весну Карпук.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

— Весну Карпук назначили на должность в соответствии с распоряжением председателя ОГА № 144-ОС от 7 февраля 2020 года. К исполнению обязанностей она приступила 10 февраля, – говорится в сообщении.

Журналист Михаил Скляр на своей странице в Facebook сообщил, что ранее Карпук работала продавщицей женской одежды и консультантом в автосалоне.

— До карьерного взлета Весна работала продавщицей женской одежды и консультантом в автосалоне. Однако Председатель ХОГА разглядел каким-то образом у девушки потенциал осчастливить жителей Херсонской области. Сказано-сделано и Весна теперь госслужащий и командует фронтом борьбы за счастье в отдельно взятом регионе, – написал Михаил Скляр.

Он отметил, что на вопрос журналистов, почему ее поддержала конкурсная комиссия, ведь она не имеет специальности социолога, как того требовали условия конкурса, Весга Карпук сказала, что «имеет оригинальное имя, которое хорошо подходит к Службе счастья».

Кроме имени, Весна известна довольно откровенными фото в соцсетях, которые нашли журналисты. А также фотографией, где юная Карпук позирует с юношей, очень похожим на Владимира Зеленского.

По информации ОГА Весна Карпук училась в Херсонском государственном университете, где получила две специальности – филологическую и экономическую.

О том, чем будет заниматься Служба счастья при Херсонской ОГА , и как проходил конкурс по выбору ее руководителя читайте в статье.