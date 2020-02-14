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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.
Варианты будущего электронного паспорта министр разместил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что с помощью паспорта в смартфоне у украинцев будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций).
— Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение за нажимом). Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту, - написал он.
Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы заграничного паспорта и ID-карты.
Напомним, 6 февраля в Украине запустили мобильное приложение «Дія», в котором украинцы смогут хранить документы в электронном виде и в будущем получить доступ к всех государственных онлайн-сервисов. На первом этапе в приложении доступны водительские права и техпаспорт.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.
Варианты будущего электронного паспорта министр разместил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что с помощью паспорта в смартфоне у украинцев будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций).
— Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение за нажимом). Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту, - написал он.
Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы заграничного паспорта и ID-карты.
Напомним, 6 февраля в Украине запустили мобильное приложение «Дія», в котором украинцы смогут хранить документы в электронном виде и в будущем получить доступ к всех государственных онлайн-сервисов. На первом этапе в приложении доступны водительские права и техпаспорт.