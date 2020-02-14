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С 17 сентября 2019-го по 28 января 2020 года через российские пункты пропуска «Гуково» и «Донецк», где присутствуют наблюдатели ОБСЕ, на оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.
Также, по его словам, в течение этого периода на Донбасс прибыли 12 «гуманитарных конвоев», направленных Россией с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
— Несмотря на ограниченный мандат, небольшой размер и значительные ограничения, миссия продолжает предоставлять полезную информацию, демонстрируя поддержку Россией ее вооруженных формирований на Донбассе. В течение отчетного периода было зафиксировано 341 пересечение границы людьми в военной форме одежды из Российской Федерации в Украину и обратно, - заявил Цимбалюк в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дердя Варги.
Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь авто ритуальных служб, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях - в том числе транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой «Груз-200».
Напомним, ранее на Донбассе российские наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных.
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С 17 сентября 2019-го по 28 января 2020 года через российские пункты пропуска «Гуково» и «Донецк», где присутствуют наблюдатели ОБСЕ, на оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.
Также, по его словам, в течение этого периода на Донбасс прибыли 12 «гуманитарных конвоев», направленных Россией с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
— Несмотря на ограниченный мандат, небольшой размер и значительные ограничения, миссия продолжает предоставлять полезную информацию, демонстрируя поддержку Россией ее вооруженных формирований на Донбассе. В течение отчетного периода было зафиксировано 341 пересечение границы людьми в военной форме одежды из Российской Федерации в Украину и обратно, - заявил Цимбалюк в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дердя Варги.
Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь авто ритуальных служб, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях - в том числе транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой «Груз-200».
Напомним, ранее на Донбассе российские наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных.