Министерство внутренних дел Росссийской Федерации проверит на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконный оборот запрещенных веществ «Медузу» (Латвия), «Би-Би-Си» (Великобритания) и «Радио Свобода» (США).

Об этом сообщает Интерфакс.

Три медиа-холдинга попали в список иностранных организаций, которые могут «проводить деятельность по легализации наркопотребления» в России.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ сочла недопустимой деятельность медиа, в частности, по склонению «к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков», публикации материалов о способах ухода от ответственности за легализацию наркотиков, а также пропаганду лечения наркозависимости метадоном.

В частности, глава комиссии Василий Пискарев на сайте Госдумы упомянул материалы о конопляном марше в Петербурге, не уточнив, в каком году проходила акция.

В свою очередь, редакция издания «Медуза» отметила, что на сайте были опубликованы две новости о конопляном марше в 2018 году: о том, что власти Петербурга согласовали проведение марша, и о том, что организатор отменил акцию.

Напомним, в июне 2019 года стало известно о задержании кореспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили «в покушении на сбыт наркотиков».

С того момента в Москве и других городах России, а также за рубежом проходили массовые акции с требованием освободить журналиста «Медузы».

Также в понедельник, 10 июня, впервые в истории печатные версии российских изданий «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК вышли с одинаковой первой полосой, на которой изображен журналист «Медузы» Иван Голунов.

11 июня уголовное дело журналиста Ивана Голунова было прекращено.