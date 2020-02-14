За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям. Рядом с Лебединским — из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, недалеко от н. п. Березовое — из стрелкового оружия, в районе Славного — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Новомихайловки — из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Неподалеку Новолуганского — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Новотошковским — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

Напомним, 12 февраля в зоне боевых действий на Донбассе военные задержали боевика в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.