Чиновники поста «Херсон-аэропорт» Черноморской таможни брали деньги с импортеров товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

— За различные суммы взяток должностные лица «не замечали» возможных нарушений коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, что наносило ущерб госбюджету, - говорится в сообщении.

«Тариф» зависел от стоимости багажа и составил 300-500 долларов с человека. Фигуранты могли получать до 4 тысяч долларов за смену.

Правоохранители задержали одного из чиновников после получения очередной взятки.

Идут следственные действия по уголовному производству согласно части 3 статьи 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, ранее директор аэропорта «Херсон» рассказал, что представители авиакомпании Wizz Air в течение февраля осуществят аудит аэропорта, по результатам которого будет принято решение относительно запуска рейсов.