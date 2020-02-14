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Чиновники поста «Херсон-аэропорт» Черноморской таможни брали деньги с импортеров товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
— За различные суммы взяток должностные лица «не замечали» возможных нарушений коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, что наносило ущерб госбюджету, - говорится в сообщении.
«Тариф» зависел от стоимости багажа и составил 300-500 долларов с человека. Фигуранты могли получать до 4 тысяч долларов за смену.
Правоохранители задержали одного из чиновников после получения очередной взятки.
Идут следственные действия по уголовному производству согласно части 3 статьи 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Напомним, ранее директор аэропорта «Херсон» рассказал, что представители авиакомпании Wizz Air в течение февраля осуществят аудит аэропорта, по результатам которого будет принято решение относительно запуска рейсов.
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Чиновники поста «Херсон-аэропорт» Черноморской таможни брали деньги с импортеров товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
— За различные суммы взяток должностные лица «не замечали» возможных нарушений коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, что наносило ущерб госбюджету, - говорится в сообщении.
«Тариф» зависел от стоимости багажа и составил 300-500 долларов с человека. Фигуранты могли получать до 4 тысяч долларов за смену.
Правоохранители задержали одного из чиновников после получения очередной взятки.
Идут следственные действия по уголовному производству согласно части 3 статьи 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Напомним, ранее директор аэропорта «Херсон» рассказал, что представители авиакомпании Wizz Air в течение февраля осуществят аудит аэропорта, по результатам которого будет принято решение относительно запуска рейсов.