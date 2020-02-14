Российскую телеведущую Алену Водонаеву вызвали на допрос в отделение ГУ МВД Москвы из-за критики реформы выделения материнского капитала и публикаций в соцсетях с призывами «не рожать государству рабов».

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав в разделе историй фото полученного письма.

Поводом для расследования стал ее пост на странице в соцсети, в котором она эмоционально отреагировала на новость из Самарской области, где региональные власти попросили частные клиники отказаться от проведения абортов.

— К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать, — написала ведущая.

Также она подчеркнула, что сейчас в России «рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем».

— Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой-нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке? — добавила она.

В январе Алена Водонаева раскритиковала государственную программуподдержки рождаемости и материнского капитала, что спровоцировало резкую реакцию у российских политиков и СМИ.

Позже президент России Владимир Путин назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми государством — не упомянув, впрочем, Водонаеву лично.

В частности, в журналистке Ирине Шихман на ютьюб-канале «А поговорить?» Алена Водонаева рассказала, что разочаровалась в российской власти в целом и лично в президенте Владимире Путине.

Напомним, Российскому блогеру Александре Митрошиной, которая выступает за поддержку приятия закона о домашнем насилии, запретили въезд в Украину. Запрет будет действовать три года и связан с незаконным посещением оккупированного Крыма.