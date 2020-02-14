|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:59
|Заход солнца:
|17:13
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».
Автоматизированная программа распределила это дело на судью Шияна Владимира Николаевича.
Напомним, в конце января 2020 года Полтавский апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела в отношении Кернеса и его охранников.
Мэра Харькова и его охранников обвиняют по части 2 и 3 статьи 27, части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), частью второй статьи 127 (Пытки), частью 1 статьи 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса.
25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО «Батьківщина») заявил о похищении двух активистов Евромайдана — Александра Кутянина и Сергея Ряполова «после того, как они снимали номера автомобилей «друзей Кернеса» возле гостиницы «Националь». Позже в харьковской полиции заявили, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении, избиении двух участников Евромайдана и угрозой убийства. Харьковский городской глава заявляет, что уголовное производство против него является сфабрикованным.
2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по трем статьям: незаконное лишение свободы или похищение человека; пытки; угроза убийством, а также о завершении досудебного расследования.
26 марта 2015 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников. Однако в августе 2019 года районный суд Полтавы закрыл дело «в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу» — прокуроры по делу перестали появляться на заседаниях.
Напомним, ранее в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».
Автоматизированная программа распределила это дело на судью Шияна Владимира Николаевича.
Напомним, в конце января 2020 года Полтавский апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела в отношении Кернеса и его охранников.
Мэра Харькова и его охранников обвиняют по части 2 и 3 статьи 27, части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), частью второй статьи 127 (Пытки), частью 1 статьи 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса.
25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО «Батьківщина») заявил о похищении двух активистов Евромайдана — Александра Кутянина и Сергея Ряполова «после того, как они снимали номера автомобилей «друзей Кернеса» возле гостиницы «Националь». Позже в харьковской полиции заявили, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении, избиении двух участников Евромайдана и угрозой убийства. Харьковский городской глава заявляет, что уголовное производство против него является сфабрикованным.
2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по трем статьям: незаконное лишение свободы или похищение человека; пытки; угроза убийством, а также о завершении досудебного расследования.
26 марта 2015 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников. Однако в августе 2019 года районный суд Полтавы закрыл дело «в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу» — прокуроры по делу перестали появляться на заседаниях.
Напомним, ранее в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.