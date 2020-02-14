Мэра Харькова и его охранников обвиняют по части 2 и 3 статьи 27, части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), частью второй статьи 127 (Пытки), частью 1 статьи 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса.

Напомним, в конце января 2020 года Полтавский апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела в отношении Кернеса и его охранников.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО «Батьківщина») заявил о похищении двух активистов Евромайдана — Александра Кутянина и Сергея Ряполова «после того, как они снимали номера автомобилей «друзей Кернеса» возле гостиницы «Националь». Позже в харьковской полиции заявили, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении, избиении двух участников Евромайдана и угрозой убийства. Харьковский городской глава заявляет, что уголовное производство против него является сфабрикованным.

2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по трем статьям: незаконное лишение свободы или похищение человека; пытки; угроза убийством, а также о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников. Однако в августе 2019 года районный суд Полтавы закрыл дело «в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу» — прокуроры по делу перестали появляться на заседаниях.

Напомним, ранее в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.