В политической партии «Европейская Солидарность» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен раскрыть украинскому обществу все подробности своего тайного визита в Оман.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Истинных ответов на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, особенно это важно накануне визита Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности, - отмечают в партии.

В «Европейской Солидарности», что Владимир Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встречи с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

— Оман уже стал синонимом обмана и лжи. Офис президента запутался в показаниях: то визит - это туристическая поездка, то официальная - то частная, то платил за собственные средства, то бюджетные на охрану. Граждане Украины, наконец, должны услышать правду, какой бы горькой она не была. И о визите в Оман. И о причинах задержки с возвращением главы государства в Украину после сбивания украинского самолета в Иране, - отмечают в партии.

В партии считают, что только почасовая детализация почти суточного промедления с прибытием в Киев могла бы снять целый ряд неприятных вопросов.

— Формат срочного видео в этой ситуации считаем приемлемым. В случае, если власть будет и дальше скывать правду о визите в Оман, как это она делает уже полтора месяца, «Европейская Солидарность» будет требовать создания Временной следственной комиссии в Верховной раде, - добавили в партии.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.