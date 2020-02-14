Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что у него нет информации о том, что Николаевщина может принять украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая из-за коронавируса.

Об этом Александр Трайтли сказал вчера, 13 февраля, во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

— На сегодня у нас такой оперативной информации нет, чтобы Николаевщина принимала людей, которые находятся на территории Китайской Народной республики, - сказал Александр Трайтли.

Отметим, что накануне министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что украинцы авиарейсом из Ухани прибудут в Украину 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию. По словам министра в настоящее время анализируются четыре медицинские учреждения, из которых выберут один для размещения украинцев. Об этом Зоряна Скалецкая сказала в эфире программы «Право на владу» вчера, 13 февраля.

По информации НикВести, одним из вариантов для размещения эвакуированных из Китая 53 граждан Украины рассматривается одна из больниц Николаева. В таком случае, авиарейс из Ухани может сесть на военном аэродроме в Кульбакино.

Вице-губернатор Николаевщины Александр Трайтли рассказал, что в ОГА уже провели ряд оперативных совещаний, чтобы определить порядок взимодействия органов власти в случае выявления человека с признаками заболеваемости на коронавирус.

— Все наши службы понимают порядок взаимодействия и действий, которые они должны осуществлять в случае обнаружения или потенциального обнаружения какого-то человека, который может иметь какие-то признаки заболеваемости, - сказал Александр Трайтли.

Он также сообщил, что областная инфекционная больница получила дополнительно 150 тысяч гривен, на которые было оперативно закуплено все защитные, дезинфицирующие и другие необходимые средства, в том числе и термометры.

— Я думаю, что у нас с этим проблем не будет. Кроме того, мы подготовили распоряжение главы администрации, которым утвержден план оперативных мероприятий, взаимодействия структурных подразделений, территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти в случае наступления какого-либо форс-мажора, - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом.

Китайцы выяснили, что коронавирус можно лечить плазмой крови ранее вылеченных пациентов.