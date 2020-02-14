Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 миллионов гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Уханя, очага распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №99 от 5 февраля.

Деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Напомним, что пневмонию вызванную коронавирусом 2019-nCov можно лечить при помощи переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов.