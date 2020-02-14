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Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 миллионов гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Уханя, очага распространения коронавируса COVID-19.
Об этом сказано в распоряжении Кабмина №99 от 5 февраля.
Деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Напомним, что пневмонию вызванную коронавирусом 2019-nCov можно лечить при помощи переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов.
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Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 миллионов гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Уханя, очага распространения коронавируса COVID-19.
Об этом сказано в распоряжении Кабмина №99 от 5 февраля.
Деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Напомним, что пневмонию вызванную коронавирусом 2019-nCov можно лечить при помощи переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов.