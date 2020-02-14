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Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что президент страны Дональд Трамп мешает ему работать своими постами в Twitter о работе Минюста.
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, пишут #Буквы.
Барр пояснил, что Трамп, как президент государства, не должен высказывать в социальной сети свое мнение о работе министерства, чиновниках ведомства, принятых решениях, рассмотрении дел и так далее.
— Публичные заявления и твиты о ведомстве, о людях в министерстве, о делах, находящихся на рассмотрении, о судьях, которые рассматриваются эти дела, – не позволяют мне делать свою работу, а также гарантировать судьям и прокурорам, что мы добросовестно выполняем нашу работу, – сказал он.
Барр заявил, что в случае новых шагов в этом направлении со стороны президента, готов к ответной реакции.
Это первое открытое заявление Барра против президента, так как обычно они высказывали единую позицию. В то же время генпрокурор США высказал мнение многих политиков и чиновников.
— Я не собираюсь подвергаться издевательствам или влиянию кого-либо … будь то Конгресс, СМИ или президент. Я сделаю то, что считаю правильным. И вы знаете, я не могу выполнять свою работу здесь, в ведомтсве, с постоянными комментариями, которые мешают моей работе, – пояснил генпрокурор.
В ответ пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Трамп не будет увольнять Барра за его высказывание.
— Президент полностью доверяет генеральному прокурору Барру, – сказала Гришэм.
Она подчеркнула, что президент, как и любой гражданин США, имеет право на публичное высказывание своего мнения.
— Президент вообще не беспокоился по поводу комментариев, и он, как и любой американский гражданин, имеет право публично высказывать свое мнение. Президент Трамп очень эффективно использует социальные сети для борьбы американского народа против несправедливости в нашей стране, включая фейковые новости, – сказала она.
Также в интервью Барр опроверг информацию о том, что якобы он передавал президенту или получал от него какую-либо информацию, касающуюся возможного дела в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена.
Барр сказал, что не согласится, если его когда-либо попросят использовать свои полномочия, чтобы начать политическое дело в отношении кого-либо.
— Если (Трамп, - прим.) скажет: «Иди и расследуй кого-нибудь, потому что» – и ты чувствуешь, что это потому, что он его политический противник, тогда генеральный прокурор не должен этого делать, не будет этого делать, – сказал Барр.
Напомним, что сенат США поддержал резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана.
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Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что президент страны Дональд Трамп мешает ему работать своими постами в Twitter о работе Минюста.
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, пишут #Буквы.
Барр пояснил, что Трамп, как президент государства, не должен высказывать в социальной сети свое мнение о работе министерства, чиновниках ведомства, принятых решениях, рассмотрении дел и так далее.
— Публичные заявления и твиты о ведомстве, о людях в министерстве, о делах, находящихся на рассмотрении, о судьях, которые рассматриваются эти дела, – не позволяют мне делать свою работу, а также гарантировать судьям и прокурорам, что мы добросовестно выполняем нашу работу, – сказал он.
Барр заявил, что в случае новых шагов в этом направлении со стороны президента, готов к ответной реакции.
Это первое открытое заявление Барра против президента, так как обычно они высказывали единую позицию. В то же время генпрокурор США высказал мнение многих политиков и чиновников.
— Я не собираюсь подвергаться издевательствам или влиянию кого-либо … будь то Конгресс, СМИ или президент. Я сделаю то, что считаю правильным. И вы знаете, я не могу выполнять свою работу здесь, в ведомтсве, с постоянными комментариями, которые мешают моей работе, – пояснил генпрокурор.
В ответ пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Трамп не будет увольнять Барра за его высказывание.
— Президент полностью доверяет генеральному прокурору Барру, – сказала Гришэм.
Она подчеркнула, что президент, как и любой гражданин США, имеет право на публичное высказывание своего мнения.
— Президент вообще не беспокоился по поводу комментариев, и он, как и любой американский гражданин, имеет право публично высказывать свое мнение. Президент Трамп очень эффективно использует социальные сети для борьбы американского народа против несправедливости в нашей стране, включая фейковые новости, – сказала она.
Также в интервью Барр опроверг информацию о том, что якобы он передавал президенту или получал от него какую-либо информацию, касающуюся возможного дела в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена.
Барр сказал, что не согласится, если его когда-либо попросят использовать свои полномочия, чтобы начать политическое дело в отношении кого-либо.
— Если (Трамп, - прим.) скажет: «Иди и расследуй кого-нибудь, потому что» – и ты чувствуешь, что это потому, что он его политический противник, тогда генеральный прокурор не должен этого делать, не будет этого делать, – сказал Барр.
Напомним, что сенат США поддержал резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана.