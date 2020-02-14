Апелляционный суд Киева отказался смягчить меры двум подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета: врачу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь.

Об этом пишет «Украинская правда».

Сообщается, что защита Кузьменко просила отпустить его из-под стражи и предлагала отправить под ночной домашний арест.

В частности, адвокат и сама врач настаивали, что она не знала, кто такой Шеремет на момент его убийства, никоим образом не была причастна к преступлению, на тот момент не была знакома с другой фигуранткой дела Дугарь, а с подозреваемым в организации Андреем Антоненко общалась мало.

Защита обращала внимание, что у Кузьменко на содержании есть сын, она делает уникальные операции.

Адвокаты Дугарь просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.

При этом защита апеллировала к тому, что у девушки есть алиби, подтвержденное свидетелями, а экспертизу, которая установила ее причастность, специалисты признали необъективной и неполной. Также защита говорит, что Дугарь выше девушки на видеозаписях, с которой ее сравнивали, и имеет тату, которых не видно на записях.

Прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений для обоих подозреваемых. Прокурор утверждал, что экспертиза доказывает обоснованность подозрений, есть риски, що фигурантки будут скрываться или давить на свидетелей.

Напомним, что на связь с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины.