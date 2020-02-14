Постоянная депутатская комиссия Николаевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии за день рассмотрела половину из 300 вопросов повестки дня.

Об этом в комментарии НикВести рассказал депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин.

Стоит отметить, что земельная комиссия не могла собраться на заседание для решения 300 вопросов, связанных с арендой земли, с 27 января 2020 года. Спустя две недели, в четверг, 13 февраля, комиссия собралась для рассмотрения данных вопросов уже в составе ее нового секретаря - депутата Сергея Жайворонка.

Как рассказал Анатолий Дюмин, члены комиссии рассмотрели только половину из 300 вопросов повестки дня. По его словам, связано это с тем, что два депутат горсовета покинули заседание комиссии из-за чего не хватало кворума для дальнейшего голосования вопросов.

— Из всех вопросов, которые были вынесены, мы рассмотрели 50-60%. Учитывая, что ушли два депутата, не стало кворума и комиссия приостановила работу. В понедельник мы будем работать. Думаю, что на следующей неделе мы все вопросы закончим. Ушли два депутата и мы из-за этого прекратили работу. А так, мы продуктивно работали. Наша комиссия работает стабильно, учитывая, что сейчас у нас новый секретарь (Сергей Жайворонок, - прим.), - сказал Анатолий Дюмин.

Стоит отметить, что согласно повестке дня, которая опубликована на сайте Николаевского городского совета, на рассмотрение комиссии, в частности, был вынесен вопрос о продления на три года аренды земли для размещения торгового павильона по улице Озерной для члена исполнительного комитета Николаевского горсовета Сергея Станишевского, которого связывают с николаевскими бизнесменами Владиславом Чайкой и Алексеем Пелипасом.

Также на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о предоставлении разрешения на проведение экспертной денежной оценки для дальнейшей продажи земельного участка частному предприятию «ЮНІСМАРТ СЕРВІС», площадью 1650 м2 для обслуживания автосервисного центра по улице Скульптора Измалкова. При этом отметим, что согласно данным Министерства юстиции Украины, «ЮНІСМАРТ СЕРВІС» зарегистрирована по адресу: Николаев, улица Чигрина, 242, а директором фирмы является Анжелика Дюмина - дочь депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина.

В повестку дня также был внесен вопрос о продлении на 15 лет аренды земельного участка для ООО ПКФ «БИЗНЕС-РЕАЛ» для обслуживания магазина с кафетерием по проспекту Героев Украины, 89Д. При этом, согласно данным Министерства юстиции Украины, владельцами «БИЗНЕС-РЕАЛ» являются николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, а также его бизнес-партнеры Станислав Савин и Владислав Чайка.

Помимо этого, на рассмотрение земельной комиссии был вынесен вопрос утверждения технической документации относительно передачи в аренду на 10 лет земельного участка для обслуживания продовольственного магазина по улице 1 Военная, 11/1, в Центральном районе Николаева предпринимателям Олегу Беглову и Сергею Точилкину. Отметим, что Точилкин владеет сетью круглосуточных магазинов по продаже алкогольных напитков «Градус». Его брат Денис Точилкин был советником бывшего мэра Николаева Владимира Чайки, сын которого является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владельцем ларьков, ЖЭКов и билбордов в городе.

Также, в повестку был внесен вопрос предоставления обществу с ограниченной ответственностью «НДСК-2» разрешения на изготовление технической документации по землеустройству участка, площадью 2909 м2 для обслуживания нежилых помещений по улице Вячеслава Черновола, 1-В. Отметим, что по данным Министерства юстиции Украины, директором «НДСК-2» является депутат Николаевского городского совета Александр Шанайца.

Напомним, что земельная комиссия Николаевского городского совета с голоса рассмотрела и согласовала компании «Универсал-ЮГ» размещение двух киосков на территории сквера Цветочный около рынка по проспекту Центральному на пересечении с 6-й Слободской.