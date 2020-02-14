Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в Москве намекают на присоединение его страны к России в обмен на экономические преференции.

Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с рабочими Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, передает «БелТа».

Он отметил, что на переговорах с российским руководством требует только равных условий для обеих стран.

— Но нам говорят: мы разные страны — намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно быть одной страной с Россией?, — рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства уверен, что ни русский, ни белорусский народы не хотят объединяться в одну страну. Однако, по его словам, сейчас на Беларусь «давят со всех сторон» и даже не позволяют показывать свою продукцию на выставках в России.

— Уже говорят: вступайте в Россию, тогда вам будут поставлять запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще?, — заявил Александр Лукашенко.

Однако он заверил, что никогда Беларусь не присоединится к России, а будет суверенной и независимой.

Президент Беларуси также ответил на упреки в том, что не согласен на интеграцию с РФ, предусмотренную соглашением о «Союзном государстве», которую он сам подписал.

— А что вы понимаете под интеграцией? Я понимаю: в экономике интеграция, это когда мы покупаем ресурсы в России (запасные части для МТЗ, комплектующие для БелАЗа), делаем трактора, автомобили и продаем на общем рынке. И одинаковые цены. Вот что такое интеграция. Что такое интеграция на уровне людей: свободное перемещение, нет никаких границ, — подытожил Александр Лукашенко.

В то же время Лукашенко заявил, что слухи о том, что президент РФ Владимир Путин хочет остаться у власти посредством присоединения к Беларуси — это неправда.

Ранее сообщалось, что планом А президента РФ Владимира Путина по сохранению власти было создание «Союзного государства» посредством поглощения Беларуси, но президент Александр Лукашенко не согласился с этим.