Новобугский городской совет намерен обратиться в Верховную Раду Украины из-за возможности лишиться статуса города.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Новобугской общины.

Инициатором обращения в парламент стал мэр Нового Буга Максим Лагодиенко. Он предложил депутатам горсовета подготовить обращение в Верховную Раду, чтобы народные депутаты помогли решить вопрос и оставить за городом Новый Буг статус города.

Также сообщается, что Максим Лагодиенко обратился за поддержкой по этому вопросу в Ассоциаацию городов Украины.

Как известно, в декабре 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины», согласно которому городом может являться населенный пункт, в котором постоянно проживает не меньше 20 тысяч человек. Население Нового Буга составляет 15 тысяч человек.

Согласно этому законопроекту, статуса города может лишиться также Очаков. В январе этого года депутаты Очаковского городского совета поддержали обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам о том, чтобы пересмотреть закон «Об основах административно-территориального устройства Украины» и оставить Очакову статус города.