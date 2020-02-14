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Новобугский городской совет намерен обратиться в Верховную Раду Украины из-за возможности лишиться статуса города.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Новобугской общины.
Инициатором обращения в парламент стал мэр Нового Буга Максим Лагодиенко. Он предложил депутатам горсовета подготовить обращение в Верховную Раду, чтобы народные депутаты помогли решить вопрос и оставить за городом Новый Буг статус города.
Также сообщается, что Максим Лагодиенко обратился за поддержкой по этому вопросу в Ассоциаацию городов Украины.
Как известно, в декабре 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины», согласно которому городом может являться населенный пункт, в котором постоянно проживает не меньше 20 тысяч человек. Население Нового Буга составляет 15 тысяч человек.
Согласно этому законопроекту, статуса города может лишиться также Очаков. В январе этого года депутаты Очаковского городского совета поддержали обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам о том, чтобы пересмотреть закон «Об основах административно-территориального устройства Украины» и оставить Очакову статус города.
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Новобугский городской совет намерен обратиться в Верховную Раду Украины из-за возможности лишиться статуса города.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Новобугской общины.
Инициатором обращения в парламент стал мэр Нового Буга Максим Лагодиенко. Он предложил депутатам горсовета подготовить обращение в Верховную Раду, чтобы народные депутаты помогли решить вопрос и оставить за городом Новый Буг статус города.
Также сообщается, что Максим Лагодиенко обратился за поддержкой по этому вопросу в Ассоциаацию городов Украины.
Как известно, в декабре 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект «Об основах административно-территориального устройства Украины», согласно которому городом может являться населенный пункт, в котором постоянно проживает не меньше 20 тысяч человек. Население Нового Буга составляет 15 тысяч человек.
Согласно этому законопроекту, статуса города может лишиться также Очаков. В январе этого года депутаты Очаковского городского совета поддержали обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров и народным депутатам о том, чтобы пересмотреть закон «Об основах административно-территориального устройства Украины» и оставить Очакову статус города.