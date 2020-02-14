Президент Российской Федерации Путин потребовал от Президента Украины Зеленского «реально выполнять минские договоренности».

Об этом сообщается на сайте президента РФ.

Согласно сообщению, сегодняшний разговор между Зеленским и Путиным состоялся по инициативе украинской стороны.

— В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности, – сказано в сообщении.

Путин, как сообщается, акцентировал важность «полной и безусловной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском формате», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года».

Также Путин выразил готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в «нормандском формате» в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин «понял его».