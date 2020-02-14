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Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин считает, что чиновники облгосадминистрации не выполняют свои обязанности.
Об этом он заявил сегодня, 14 февраля, во время заседания комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщают НикВести.
По мнению депутата, ответственность за нехватку денег на ремонт дорог в Николаевской области лежит на представителях ОГА.
— Облгосадминистрация, по моему личному мнению, не исполняет функции, которые должна исполнять. Их задача — бегать по Киеву и собирать деньги, которые мы (депутаты облсовета, — прим.) должны распределять на свои дороги. Вопрос недофинансрования Николаевской области актуален. И мы понимаем, почему у нас такие дороги — потому что денег не было, — отметил Вадим Олабин.
Ранее сообщалось, что депутаты облсовета не поддержали план ремонта дорог Николаевской ОГА на 2020 год. Они собрались ехать в «Укравтодор» с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.
Также стало известно, что в ОГА хотят потратить больше ₴21 миллионов дорожной субвенции на проекты строительства новых мостов на Николаевщине.
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Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин считает, что чиновники облгосадминистрации не выполняют свои обязанности.
Об этом он заявил сегодня, 14 февраля, во время заседания комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщают НикВести.
По мнению депутата, ответственность за нехватку денег на ремонт дорог в Николаевской области лежит на представителях ОГА.
— Облгосадминистрация, по моему личному мнению, не исполняет функции, которые должна исполнять. Их задача — бегать по Киеву и собирать деньги, которые мы (депутаты облсовета, — прим.) должны распределять на свои дороги. Вопрос недофинансрования Николаевской области актуален. И мы понимаем, почему у нас такие дороги — потому что денег не было, — отметил Вадим Олабин.
Ранее сообщалось, что депутаты облсовета не поддержали план ремонта дорог Николаевской ОГА на 2020 год. Они собрались ехать в «Укравтодор» с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.
Также стало известно, что в ОГА хотят потратить больше ₴21 миллионов дорожной субвенции на проекты строительства новых мостов на Николаевщине.