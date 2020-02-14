14 февраля в ходе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности представили «Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Текст также опубликовали на сайте конференции. Но после того, как американские дипломаты и эксперты раскритиковали его, план был удален с сайта.

Как отмечает Сегодня, в разработке плана принимали участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.

На это сразу же отреагировали американские дипломаты и эксперты. Они указали на проблему в самом первом предложении: «конфликт в Украине и вокруг нее». По их мнению, это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения.

В Министерство иностранных дел в комментарии Громадському радіо отметили, что тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства.

«Документ «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» был подготовлен неправительственной организацией «Euro-Atlantic Security Leadership Group»», — сообщили в министерстве.

Также в МИД добавили, что по информации руководства Мюнхенской конференции безопасности, оно также не признает этот материал официальным документом Конференции.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске согласовала один из участков разведения сил и средств.