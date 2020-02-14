Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Кремль в аннексии Крыма, что является нарушением международного права.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил Россию в аннексии Крыма, произошедшей «без оглядки на международное право».

«Она снова сделала военную силу и насильственное перемещение границ инструментом политики», — подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

Следствием таких действий, по его мнению, является непредсказуемость и отсутствие безопасности.

Ранее сообщалось, что на сайте Мюнхенской конференции опубликовали пророссийский план по Донбассу, а после критики удалили.