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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Кремль в аннексии Крыма, что является нарушением международного права.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил Россию в аннексии Крыма, произошедшей «без оглядки на международное право».
«Она снова сделала военную силу и насильственное перемещение границ инструментом политики», — подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.
Следствием таких действий, по его мнению, является непредсказуемость и отсутствие безопасности.
Ранее сообщалось, что на сайте Мюнхенской конференции опубликовали пророссийский план по Донбассу, а после критики удалили.
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Кремль в аннексии Крыма, что является нарушением международного права.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил Россию в аннексии Крыма, произошедшей «без оглядки на международное право».
«Она снова сделала военную силу и насильственное перемещение границ инструментом политики», — подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.
Следствием таких действий, по его мнению, является непредсказуемость и отсутствие безопасности.
Ранее сообщалось, что на сайте Мюнхенской конференции опубликовали пророссийский план по Донбассу, а после критики удалили.