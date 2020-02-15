Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского Сергей Коренев заявил, что пока не известно когда начнет действовать запрет для проезда грузового транспорта по улицам Николаева в час пик.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По словам Сергея Коренева, на прошлой неделе у него состоялась встреча с исполняющим обязанности главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владиславом Невеселым, на которой обсуждался вопрос ремонта дорог, находящихся на балансе САД, а также вопрос запрета проезда грузового транспорта по улицам Николаева в час пик.

Также Сергей Коренев рассказал, что Служба автодорог направит Департаменту ЖКХ новый ответ на запрос, которым ведомство должно будет утвердить точки, где будет действовать запрет на проезд большегрузов, после чего Департамент разработает и предоставит схему движения транспорта.

Однако, точных временных рамок, когда начнет действовать данный запрет, Сергей Коренев назвать не смог, при этом отметил, что все сроки введения запрета для проезда большегрузов в час пик уже просрочены.

— Все дедлайны, которые только могут быть, уже просрочены. Не говоря уже о Законе Украины «Об информации», - сказал Сергей Коренев.

При этом он отметил, что в Службе автодорог рассматривают вариант введения данного запрета не на постоянной основе, а только в зимний период.

— Они (Служба автодорог Николаевской области, - прим.) озвучили идею, что возможно нужно установить запрет на проезд большегрузов только в зимнее время, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, в ноябре 2019 года сообщалось, что запрет для грузового транспорта на проезд по улицам Николаева в час пик начнет действовать через два месяца. В начале февраля 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Сергей Коренев сообщил, что Служба автомобильных дорог области не рассмотрела их запрос относительно введения запрета для проезда большегрузного транспорта по улицам Николаева в час пик, который был направлен ведомству в декабре 2019 года. В свою очередь, в САД опровергли такие обвинения и сообщили, что ответ на запрос был отправлен еще 17 декабря 2019 года.