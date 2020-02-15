Бюджетное учреждение Николаевского городского совета «Культурно-игровой комплекс «Детский городок «Сказка» объявило тендер на услугу по охране своей территории, стоимостью 758 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro

Согласно данным ресурса, тендер на услугу по круглосуточная охрана территории и материальных ценностей детского городка «Сказка», стоимостью 758 тысяч 628 гривен, был объявлен 18 февраля 2020 года.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года осуществлять охрану территории детского городка с 08:00 до 20:00 силами не меньше, как троих охранников и с 20:00 до 08:00 силами не меньше, как двоих охранников.

При этом среди задач, которые должен будет выполнять подрядчик, указывается охрана объектов, сохранение материальных ценностей на территории «Сказки», обеспечение предотвращения незаконного проникновения на территорию учреждения посторонними лицами, а также своевременное реагирование на такие случаи.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 4 марта 2020 года.

Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета объявил тендер на услугу по охране здания мэрии стоимостью 1 миллион 515 тысяч гривен.