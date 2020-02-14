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Депутаты Кропивницкого горсовета обратились в Кабинет министров с требованием отменить платежки за транспортировку газа. Депутатский запрос во время сессии зачитал депутат Олег Краснокутский.
Об этом сообщает Суспільне|UA.
Журналистам он рассказал, что в случае игнорирования обращения, горсовет потребует, чтобы газовщики заплатили за использование земли, где проложены газовые трубы.
«Трубопровод проложили в коммунальной земле. Если благодаря этим трубам компания зарабатывает деньги, используя землю, она должна платить обществу в бюджет за то, что она этой землей пользуется. Арендные ставки зависят от территории – будь то центр города или окраина – там есть своя формула. Не могу назвать точных цифр, потому что не знаю общей протяженности трубопровода, который в свое время бесплатно передали на баланс газовщикам», - отметил он.
Обращение поддержали тридцать из тридцати восьми присутствующих в сессионном зале избранников. Восемь не голосовали.
Напомним, 3 февраля в Вознесенске жители города перекрыли трассу на Киев, протестуя против платёжек за транспортировку газа и тарифов на него.
В свою очередь, депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.
Также ранее жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.
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Депутаты Кропивницкого горсовета обратились в Кабинет министров с требованием отменить платежки за транспортировку газа. Депутатский запрос во время сессии зачитал депутат Олег Краснокутский.
Об этом сообщает Суспільне|UA.
Журналистам он рассказал, что в случае игнорирования обращения, горсовет потребует, чтобы газовщики заплатили за использование земли, где проложены газовые трубы.
«Трубопровод проложили в коммунальной земле. Если благодаря этим трубам компания зарабатывает деньги, используя землю, она должна платить обществу в бюджет за то, что она этой землей пользуется. Арендные ставки зависят от территории – будь то центр города или окраина – там есть своя формула. Не могу назвать точных цифр, потому что не знаю общей протяженности трубопровода, который в свое время бесплатно передали на баланс газовщикам», - отметил он.
Обращение поддержали тридцать из тридцати восьми присутствующих в сессионном зале избранников. Восемь не голосовали.
Напомним, 3 февраля в Вознесенске жители города перекрыли трассу на Киев, протестуя против платёжек за транспортировку газа и тарифов на него.
В свою очередь, депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.
Также ранее жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.