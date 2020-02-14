Телеканал «UA:Перший» отреагировал на заявление Офиса Президента по поводу материала «Обманчивый отпуск» программы журналистских расследований «Схемы», которая транслируется в эфире общественного вещателя.

Свое заявление телеканал опубликовал на официальном сайте.

Напомним, Офис Президента Украины сообщил, что подаёт в суд на программу «Схемы», из-за сюжета о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Программа «Схемы» изготавливается коллективом журналистов Радио Свобода и транслируется на телеканале «UA:Перший».

«Также Офис Президента считает своим долгом «обратить внимание общественного вещателя – телеканала «UA:Первый»на распространение в его эфире информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием». Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису Президента, что согласно статье 3 Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины», запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НСТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины», - говорится в заявлении канала.

В «UA:Перший» добавили, что канал никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов, которые изготавливают программу «Схемы: коррупция в деталях», а также отметили, что готовы обнародовать в эфире всю информацию и комментарии всех заинтересованных сторон по их запросу.

Как известно, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик вроде бы прилетел тем же чартерным самолетом, которым Зеленский возвращался в Киев. В то же время о встрече Патрушева и Зеленского журналисты не утверждали, поскольку об этом им сообщил только один источник.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.

При этом Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку декларации президента Владимира Зеленского в связи с его поездкой в Оман.