Пятый Президент Украины, народный депутат Петр Порошенко посетил конференцию в Мюнхене, посвященную вопросам безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Он отметил, что несмотря на широкую проукраинскую коалицию, которая была выстроена за 5 предыдущих лет, работать над вопросами безопасности нужно все время.

«Нам надо бороться - бороться за Украину. Сама по себе, с неба, безопасность, поддержка не упадет. Кто-то думал, что за последние пять лет это само идет в руки и достаточно просто приехать и улыбаться. Нет. Это кропотливая, тяжелая дипломатическая работа, которая требует координации с Министерством иностранных дел, с лидерами стран. И на сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены были констатировать, что на время эта координация была утрачена. И сейчас надо активно работать для того, чтобы эту координацию восстанавливать. В том числе и на Мюнхенской конференции», - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что важно держать на повестке дня не только вопрос Донбасса, но и Крыма.

«Речь идет как о Донбассе, так и о Крыме. Вопрос Крыма сегодня поднимался и во время двусторонних встреч. Мы провели переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Состоялся очень эмоциональный хороший разговор с Нэнси Пелоси - спикером Палаты представителей американского Конгресса. Были встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым и со многими лидерами, министрами. Очень содержательная встреча была с президентом Литвы - двусторонняя. Это первая встреча. Вы помните, насколько важную роль сыграла Литва за последние 5 лет. Она была первой, кто поставил нам смертельное оружие. Она одна из первых защищала нас на Совете Европейского Союза и эти позиции были очень глубокие», - напомнил экс-президент.

Ранее сообщалось, что на сайте Мюнхенской конференции опубликовали пророссийский план по Донбассу, а после критики удалили.