Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивают на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Twitter.

— Министры обсудили ситуацию с расшифровкой «черных ящиков» рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения такой работы, - говорится в сообщении.

Глава канадского МИД сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавади Зарифом и озвучил требования международной координационной группы.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Швеция и Великобритания обратились к властям Ирана с требованием передать «черные ящики».

Ранее власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины».