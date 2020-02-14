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Теплогенерирующее предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» не может пойти на дополнительное снижение тарифов, не загоняя себя в многомиллионные убытки.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина» рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
— Сегодня мы не понимаем, откуда мы можем взять эту скидку, не загоняя наше предприятие («Николаевоблтеплоэнерго», - прим.) в долги. Предприятие на 80 миллионов будет планово убыточным. Если мы еще предоставим эту скидку, то убыток увеличится до 150 миллионов. Тут нужно говорить о социальной справедливости, - заявил Александр Сенкевич.
Он рассказал, что городская власть со своей стороны сделала все, чтобы тариф был снижен. На сегодняшний день, по словам Александра Сенкевича, цена на тепло в Николаеве средняя по стране.
— В городе Николаеве все предприятия, которым мы можем регулировать тариф, снизили свой тариф. Мы его исполкомом снизили на составляющую. Нужно сказать о составляющих тарифа: топливная, зарплатная, электрика, еще важная составляющая – объем реализации. Если мы говорим об объеме реализации, то после того, как мы всем установили тепловые счетчики, в Николаеве снизилась (стоимость, - прим.) на 40%, - рассказал Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич также отметил, что в декабре 2019 года начисления за потребленное тепло были ниже на 9%, чем в декабре 2018 года, в январе 2020 – ниже на 10%.
Напомним, ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Теплогенерирующее предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» не может пойти на дополнительное снижение тарифов, не загоняя себя в многомиллионные убытки.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина» рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
— Сегодня мы не понимаем, откуда мы можем взять эту скидку, не загоняя наше предприятие («Николаевоблтеплоэнерго», - прим.) в долги. Предприятие на 80 миллионов будет планово убыточным. Если мы еще предоставим эту скидку, то убыток увеличится до 150 миллионов. Тут нужно говорить о социальной справедливости, - заявил Александр Сенкевич.
Он рассказал, что городская власть со своей стороны сделала все, чтобы тариф был снижен. На сегодняшний день, по словам Александра Сенкевича, цена на тепло в Николаеве средняя по стране.
— В городе Николаеве все предприятия, которым мы можем регулировать тариф, снизили свой тариф. Мы его исполкомом снизили на составляющую. Нужно сказать о составляющих тарифа: топливная, зарплатная, электрика, еще важная составляющая – объем реализации. Если мы говорим об объеме реализации, то после того, как мы всем установили тепловые счетчики, в Николаеве снизилась (стоимость, - прим.) на 40%, - рассказал Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич также отметил, что в декабре 2019 года начисления за потребленное тепло были ниже на 9%, чем в декабре 2018 года, в январе 2020 – ниже на 10%.
Напомним, ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.