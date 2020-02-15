Сенатор Митт Ромни, который был единственным среди республиканцев, кто проголосовал за импичмент Дональда Трампа, считает, что у того есть все шансы быть переизбранным.

Об этом американский законодатель заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

— Я могу сказать, что скорее всего Трамп будет переизбран, - отметил Митт Ромни.

По его мнению, нынешний хозяин Белого дома имеет больше шансов «не потому, что он такой популярный», а потому, что среди кандидатов от демократов нет того, кто мог бы быть реальным конкурентом Трампа.

Сенатор-республиканец Митт Ромни известен негативными высказываниями в адрес Дональда Трампа.

В 2016 году они были конкурентами на внутрипартийных выборах. После этого Ромни отказался от любых должностей в администрации Трампа и продолжил критиковать главу Белого дома.

Во время финального голосования в Сенате по делу импичмента Ромни назвал Трампа виновным по крайней мере по одной из статей обвинения – превышении полномочий на посту президента США.

Напомним, последние опросы в США показали, что рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу достиг рекордной отметки – он самый высокий за все время его президентства.