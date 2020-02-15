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Канада и Украина очень тесно сотрудничают в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», которая произошла в Иране.
Об этом в Мюнхене сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет Укринформ.
— Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними, - отметил Франсуа-Филипп Шампань.
Он добавил, что Украина, как и Канада, хочет получить доступ к информации с «черных ящиков» сбитого самолета.
— «Черные ящики» принадлежат украинцам, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании... Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно скорее их проанализировали, - отметил министр.
Глава МИД Канады подчеркнул, что у всех пострадавших сторон остается много важных вопросов.
— У авиакомпании, украинцев и канадцев имеются вопросы, мировое сообщество требует прозрачности, - отметил Франсуа-Филипп Шампань.
Напомним, страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивают на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.
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Канада и Украина очень тесно сотрудничают в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», которая произошла в Иране.
Об этом в Мюнхене сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет Укринформ.
— Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними, - отметил Франсуа-Филипп Шампань.
Он добавил, что Украина, как и Канада, хочет получить доступ к информации с «черных ящиков» сбитого самолета.
— «Черные ящики» принадлежат украинцам, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании... Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно скорее их проанализировали, - отметил министр.
Глава МИД Канады подчеркнул, что у всех пострадавших сторон остается много важных вопросов.
— У авиакомпании, украинцев и канадцев имеются вопросы, мировое сообщество требует прозрачности, - отметил Франсуа-Филипп Шампань.
Напомним, страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивают на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.