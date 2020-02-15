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Правительство США готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин в Японии из-за коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На борту судна находится около 380 граждан США, которых вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом. Американцы должны прибыть в США уже в воскресенье, 16 февраля.
Американские медики оценят состояние своих граждан. На авиарейсы не допустят тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы инфекции.
Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля после того, как у сошедшего на берег пассажира был выявлен коронавирус. После этого количество заболевших начало расти. На борту корабля находится более 3,7 тысяч человек. Общее количество зараженных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и членов экипажа с корабля, в настоящее время составляет 247.
Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».
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Правительство США готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин в Японии из-за коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На борту судна находится около 380 граждан США, которых вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом. Американцы должны прибыть в США уже в воскресенье, 16 февраля.
Американские медики оценят состояние своих граждан. На авиарейсы не допустят тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы инфекции.
Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля после того, как у сошедшего на берег пассажира был выявлен коронавирус. После этого количество заболевших начало расти. На борту корабля находится более 3,7 тысяч человек. Общее количество зараженных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и членов экипажа с корабля, в настоящее время составляет 247.
Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».