Правительство США готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин в Японии из-за коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На борту судна находится около 380 граждан США, которых вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом. Американцы должны прибыть в США уже в воскресенье, 16 февраля.

Американские медики оценят состояние своих граждан. На авиарейсы не допустят тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы инфекции.

Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля после того, как у сошедшего на берег пассажира был выявлен коронавирус. После этого количество заболевших начало расти. На борту корабля находится более 3,7 тысяч человек. Общее количество зараженных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и членов экипажа с корабля, в настоящее время составляет 247.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».