Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что Иран не может расшифровать информацию черных ящиков самолета МАУ, который был сбит у Тегерана 8 января, однако не передаст их другим странам.

Об этом пишет «Украинская правда».

Зариф признал, что Иран не имеет возможности для расшифровки черных ящиков сбитого Боинга.

В то же время он поддержал решение Ирана не передавать ящики другим странам. По словам министра, в соответствии с международными авиационными правилами, Иран вправе проводить расследование катастрофы самолета.

Однако, по его словам, Ирану нужно программное обеспечение, кабели и специальные знания от США или других западных стран, чтобы иметь возможность расшифровать информацию черных ящиков.

— Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не дали нам опыт? Есть еще много неизвестных. Вот почему мы хотим больше, чем кто-либо другой знать, что находится в черном ящике, чтобы знать, что на самом деле произошло, - сказал Джавад Зариф.

По словам министра, на данный момент с черными ящиками не проводится никаких работ.

На вопрос журналиста, никто ли сейчас не пытается расшифровать информацию с черных ящиков, он ответил: «Нет, нет. Мы не коснемся черных ящиков без присутствия всех заинтересованных сторон».

Напомним, что страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивают на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.