Президентская партия «Слуга народа» собирается запустить свой интернет-канал «Слуга-ТВ».

Об этом сообщила заместительница главы фракции Евгения Кравчук, пишет LB.ua.

Студию разместят в КВЦ «Парковый», который объявили официальным офисом партии.

Кравчук сообщила, что тестовое вещание начнут в марте. На канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов.

В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.

Напомним, что реформу децентрализации власти могут провести до местных выборов в Украине, которые по закону должны состояться в октябре 2020 года.