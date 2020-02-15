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Президентская партия «Слуга народа» собирается запустить свой интернет-канал «Слуга-ТВ».
Об этом сообщила заместительница главы фракции Евгения Кравчук, пишет LB.ua.
Студию разместят в КВЦ «Парковый», который объявили официальным офисом партии.
Кравчук сообщила, что тестовое вещание начнут в марте. На канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов.
В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.
Напомним, что реформу децентрализации власти могут провести до местных выборов в Украине, которые по закону должны состояться в октябре 2020 года.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Президентская партия «Слуга народа» собирается запустить свой интернет-канал «Слуга-ТВ».
Об этом сообщила заместительница главы фракции Евгения Кравчук, пишет LB.ua.
Студию разместят в КВЦ «Парковый», который объявили официальным офисом партии.
Кравчук сообщила, что тестовое вещание начнут в марте. На канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов.
В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.
Напомним, что реформу децентрализации власти могут провести до местных выборов в Украине, которые по закону должны состояться в октябре 2020 года.