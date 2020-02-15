Предложенный Европейским советом проект Многолетней финансовой перспективы Европейского Союза (МФП) на 2021-2027 годы является неудовлетворительным, и Европарламент не сможет поддержать его в таком виде.

Об этом говорится в заявлении президента Европарламента Дэвида Сассоли, пишет hromadske.

— Цифры не отличаются от показателей, предложенных (предыдущим, - прим.) Финским председательством ЕС, в отношении которых Европарламент подавляющим большинством уже четко выразил свое несогласие, - отметил Сассоли.

Он отметил, что представленные предложения противоречат заявленным амбициям в трех направлениях, которые сами страны-члены, а не Европарламент, поставили в центр внимания: климат, цифровое развитие и укрепление геополитических позиций ЕС. По словам Сассоли, такие предложения не только создают риски для достижения собственных определенных целей ЕС, но и повышают вероятность отставания от Китая и США.

Президент Европарламента сообщил, что представленные предложения не являются удовлетворительными для формирования бюджета в соответствии с обязательствами, взятыми на себя евроинститутами.

— Парламент осознает важность своевременного достижения соглашения — мы были готовы к переговорам по нему с ноября 2018 года, но не имеет намерения поддерживать такое соглашение любой ценой, - добавил Сассоли.

Напомним, что Европейский парламент и представители 28 стран членов Евросоюза вечером 18 ноября достигли соглашения о бюджете ЕС на 2020 год.