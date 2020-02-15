На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе.

Об этом он заявил в ходе вступительного слова на конференции, пишет РБК-Украина.

По его словам, в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один участок разведения.

— Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. В соответствии с ним линия разграничения разбивается на секторы. Осуществляется постепенное разведение сил, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ проверит, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования, - отметил Зеленский.

Он также добавил, что в ближайшее время Киев проинформирует остальных участников нормандского формата о смысле этой инициативы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.