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Партия «Слуга народа» объявила своей идеологий «украинский центризм»
Об этом стало известно сегодня, 15 февраля на съезде политической партии «Слуга народа», прямой эфир которого вел в YouTube телеканал «НАШ».
— Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист, - сказал глава партии Александр Корниенко.
В связи с этим он предложил «украинский центризм как идеологию партии». Корниенко во время своего выступления на съезде также признал, что власть проводит реформы медленно.
— Мы обещали завершения эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы - принять участие в местных выборах, - отметил Александр Корниенко.
Помимо этого глава партии объявил о начале развития партии на местах.
Напомним, что президентская партия «Слуга народа» собирается запустить свой интернет-канал «Слуга-ТВ».
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Партия «Слуга народа» объявила своей идеологий «украинский центризм»
Об этом стало известно сегодня, 15 февраля на съезде политической партии «Слуга народа», прямой эфир которого вел в YouTube телеканал «НАШ».
— Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист, - сказал глава партии Александр Корниенко.
В связи с этим он предложил «украинский центризм как идеологию партии». Корниенко во время своего выступления на съезде также признал, что власть проводит реформы медленно.
— Мы обещали завершения эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы - принять участие в местных выборах, - отметил Александр Корниенко.
Помимо этого глава партии объявил о начале развития партии на местах.
Напомним, что президентская партия «Слуга народа» собирается запустить свой интернет-канал «Слуга-ТВ».