|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:57
|Заход солнца:
|17:15
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:10
|Заход солнца:
|17:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что говорить «война в Украине» не совсем корректно, поскольку это война в Европе.
Об этом президент заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет hromadske.
— Я хочу обратить внимание: не совсем корректно говорить война в Украине. Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, представьте себе!, - сказал глава государства.
Он отметил, что обеспокоен уменьшением внимания к украинско-российского конфликта, в частности тем, что в нынешнем отчете конференции лишь 8 упоминаний об Украине.
— Это, скажу откровенно — опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете есть немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет решен окончательно, - отметил Зеленский.
Он также добавил, что считает конфликт завершенным тогда, «когда к нам вернутся наши люди и наши территории — Донбасс и Крым».
Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что говорить «война в Украине» не совсем корректно, поскольку это война в Европе.
Об этом президент заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет hromadske.
— Я хочу обратить внимание: не совсем корректно говорить война в Украине. Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, представьте себе!, - сказал глава государства.
Он отметил, что обеспокоен уменьшением внимания к украинско-российского конфликта, в частности тем, что в нынешнем отчете конференции лишь 8 упоминаний об Украине.
— Это, скажу откровенно — опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете есть немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет решен окончательно, - отметил Зеленский.
Он также добавил, что считает конфликт завершенным тогда, «когда к нам вернутся наши люди и наши территории — Донбасс и Крым».
Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе.