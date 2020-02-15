Президент Украины Владимир Зеленский считает, что говорить «война в Украине» не совсем корректно, поскольку это война в Европе.

Об этом президент заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет hromadske.

— Я хочу обратить внимание: не совсем корректно говорить война в Украине. Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, представьте себе!, - сказал глава государства.

Он отметил, что обеспокоен уменьшением внимания к украинско-российского конфликта, в частности тем, что в нынешнем отчете конференции лишь 8 упоминаний об Украине.

— Это, скажу откровенно — опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете есть немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет решен окончательно, - отметил Зеленский.

Он также добавил, что считает конфликт завершенным тогда, «когда к нам вернутся наши люди и наши территории — Донбасс и Крым».

Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе.