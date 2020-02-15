Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева выступила в поддержку судостроительного завода «Океан», на имущественный комплекс которого в очередной раз был наложен арест.

Об этом она сказала сегодня, 15 февраля во время митинга «Руки прочь от «Океана» под зданием Николаевской областной государственной администрацией, - передает корреспондент НикВести.

— То, что я депутат - не так важно. Я всю жизнь живу в Николаеве и сегодня оно мне болит. Болит точно также, как и вам. Когда нам рассказывают с экранов телевизоров, что в стране что-то поменялось или будет что-то меняться, то мы охотно в это верим. Но потом нам говорят, а какая разница, что завод под арестом, вы там себе спокойно работаете. Какая разница? А разница есть. Простите за мой французкий, но «одна дает, а другая дразнится». Одна дает работу, а вторая ее забирает; одна дает шанс на развитие предприятия, а другая его убивает, режет на металлолом; одна дает маме и папе возможность вечером сидеть за столом с ребенком, а вторая его пинком выдворяет в Польшу, Румынию и еще куда-то. Уже много раз говорили, что мы платим налоги, мы гасим задолженности по зарплатам, мы подписываем контракты для нового строительства, мы развиваем то, что уже за определенное время сдохло. Сегодня происходит маленькое, откровенное воскресенье. Никому не позволительно убивать надежду, - сказала Елена Киселева.

Также она добавила, что необходимо дать возможность украинскому инвестору развивать предприятие для того, чтобы люди могли зарабатывать в своей родной стране и не уезжать на заработки за границу.

— Мы хотим одного: не словом, а делом. Обещали защищать инвестора. Инвестор - это не дядя из-за бугра с большими миллионами, миллиардами или еще с чем-то, которого надо кружить по Украине. Надо нянчить своего, вернее, не мешайте, не лезьте туда, куда начало что-то вливаться, внедряться и воскрешаться. Дальше. Мы хотим, чтобы слово стало делом, а дело стало результатом. Результат простой. Маленькими шагами к большой мечте. А большая мечта такая наивная - всего работать с 08:00 до 17:00, обеденное время и семья. Мы хотим быть здесь, работать здесь, быть со своими семьями и пусть наш Николаев расцветает. Сегодня мы здесь, потому что нам это важно. Пусть те, кто нас смотрит, видят, что нам чужого не надо, но своего мы не отдадим, - сказала Елена Киселева.





Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Ранее сообщалось, что адвокат николаевского бизнесмена, владельца судостроительного завода «Океан» Василия Капацыны Алина Игнатенко рассказала, что Офис Генерального прокурора игнорирует их ходатайства.