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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что в XXI веке нельзя верить в международные договоренности, приведя в пример Будапештский меморандум.
Об этом пишет LB.ua.
— Никто не думал, что будет аннексия Крыма Россией. Все были когда-то в Советском Союзе. Мы все друг друга понимали, у нас были общие праздники, общие семьи. Ты не ожидаешь такого от того, с кем столько лет был рядом. Сейчас мы понимаем, что, к сожалению, в цивилизованном мире сильная армия, или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости и территориальной целостности того или иного государства. Никакие документы, меморандумы не защищают. Это мы вам говорим как украинцы на своем примере. Поэтому я лично не верю в какие-либо бумаги. И всем странам говорю: нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. К сожалению. Хотя мы с вами очень много говорим о международном праве. ХХІ век - право сильного. Где мы с вами?, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучма признал Будапештский меморандум ошибкой.
Существующие границы Украины были гарантированы со стороны США, Великобритании и России согласно подписанному Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) в 1994 году. В 2014 году Россия - одна из стран-подписантов меморандума - аннексировала Крым, а затем ввела войска на территорию Донбасса. Россия заявляла, что соблюдает Будапештский меморандум тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия.
При этом помощь США и Великобритании в защите территориальной целостности Украины оказалась ограниченной. В частности, Украина начала получать летальное вооружение только после потери значительной части своей территории.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что в XXI веке нельзя верить в международные договоренности, приведя в пример Будапештский меморандум.
Об этом пишет LB.ua.
— Никто не думал, что будет аннексия Крыма Россией. Все были когда-то в Советском Союзе. Мы все друг друга понимали, у нас были общие праздники, общие семьи. Ты не ожидаешь такого от того, с кем столько лет был рядом. Сейчас мы понимаем, что, к сожалению, в цивилизованном мире сильная армия, или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости и территориальной целостности того или иного государства. Никакие документы, меморандумы не защищают. Это мы вам говорим как украинцы на своем примере. Поэтому я лично не верю в какие-либо бумаги. И всем странам говорю: нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. К сожалению. Хотя мы с вами очень много говорим о международном праве. ХХІ век - право сильного. Где мы с вами?, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучма признал Будапештский меморандум ошибкой.
Существующие границы Украины были гарантированы со стороны США, Великобритании и России согласно подписанному Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) в 1994 году. В 2014 году Россия - одна из стран-подписантов меморандума - аннексировала Крым, а затем ввела войска на территорию Донбасса. Россия заявляла, что соблюдает Будапештский меморандум тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия.
При этом помощь США и Великобритании в защите территориальной целостности Украины оказалась ограниченной. В частности, Украина начала получать летальное вооружение только после потери значительной части своей территории.