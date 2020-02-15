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Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство незаконного задержания «сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму» украинского судна с четырьмя людьми на борту.
— Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и городе Севастополь начато уголовное производство по статье 146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата «сотрудниками пограничного управления ФСБ России» украинского судна с четырьмя людьми на борту, - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в Telegram.
Следствием установлено, что «оккупационные правоохранители» в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.
Ранее Государственная пограничная служба Украины в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщила, что выясняет обстоятельства задержании в Азовском море ФСБ РФ маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту.
— Мы видели эту информацию, сейчас проводим более детальную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого, и установить личности тех людей, которые были на этой лодке. Предварительно могу сказать, что факт подтверждается. К сожалению, на данный момент "малая навигация" еще не началась, и не исключено, что это судно или корабль, или катер вышел за места базирования, - сказал спикер ведомства Андрей Демченко.
Он добавил, что сложность ситуации в Азовском море в том, что это внутренние воды двух стран.
— Обстоятельства мы сейчас выясняем, и то, откуда именно вышел катер. Предварительно нам известны фамилии тех, кто там мог быть, все детали вы выясняем, - отметил спикер Госпогранслужбы Украины.
В свою очередь пресс-служба «пограничного управления ФСБ России по Крыму» сообщила о задержании маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.
— Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали, - говорится в пресс-релизе.
Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для разбирательства.
Напомним, что возвращенные Россией украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» к началу лета снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины.
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Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство незаконного задержания «сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму» украинского судна с четырьмя людьми на борту.
— Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и городе Севастополь начато уголовное производство по статье 146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата «сотрудниками пограничного управления ФСБ России» украинского судна с четырьмя людьми на борту, - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в Telegram.
Следствием установлено, что «оккупационные правоохранители» в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.
Ранее Государственная пограничная служба Украины в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщила, что выясняет обстоятельства задержании в Азовском море ФСБ РФ маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту.
— Мы видели эту информацию, сейчас проводим более детальную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого, и установить личности тех людей, которые были на этой лодке. Предварительно могу сказать, что факт подтверждается. К сожалению, на данный момент "малая навигация" еще не началась, и не исключено, что это судно или корабль, или катер вышел за места базирования, - сказал спикер ведомства Андрей Демченко.
Он добавил, что сложность ситуации в Азовском море в том, что это внутренние воды двух стран.
— Обстоятельства мы сейчас выясняем, и то, откуда именно вышел катер. Предварительно нам известны фамилии тех, кто там мог быть, все детали вы выясняем, - отметил спикер Госпогранслужбы Украины.
В свою очередь пресс-служба «пограничного управления ФСБ России по Крыму» сообщила о задержании маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.
— Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали, - говорится в пресс-релизе.
Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для разбирательства.
Напомним, что возвращенные Россией украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» к началу лета снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины.