Прокуратура разоблачила схему поставки контрафактных табачных изделий, которые жители Донецкой области, с помощью военнослужащих ВСУ, поставляли через линию разграничения в области Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В прокуратуре сообщают, что лица военнослужащих ВСУ, которые помогали в организации поставки контрафактных сигарет, еще не установлены. При этом, контрафактный товар группа сбывала на территории Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областей.

Сегодня, 15 февраля 4 областях прошло 90 обысков, которые проходили по местам проживания фигурантов, складах и офисах.

В результате проверки, правоохранители изъяли 1,5 тысячи ящиков табачных изделий (750 тысяч пачек сигарет) на общую сумму более 20 миллионов гривен, денежные средства на сумму более 900 тысяч гривен, которые были получении от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и патроны.

— Готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц. Досудебное расследование продолжается, - сказано в сообщении.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Донецкой области двоих злоумышленников, которые занимались переправкой контрафактных сигарет из оккупированных районов Донецкой и Луганской области на территорию Украины и за границу.