Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет hromadske.

По словам президента, он поднимал этот вопрос на «нормандской встрече» 9 декабря, а сейчас он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

— Я думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ, - сказал он.

Зеленский также заверил, что Украина не будет проводить местные выборы на неподконтрольной части Донбасса без контроля украинской границы.

Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе.